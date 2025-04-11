Με ρεπορτάζ στην πρώτη σελίδα το αμερικανικό πρακτορείο Associated Press αναφέρεται στην έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ έξω από τα γραφεία της Hellenic Train.

Ειδικότερα, το ΑΡ γράφει «Μία ύποπτη βόμβα εξερράγη την Παρασκευή έξω από τα γραφεία της Hellenic Train, της κύριας σιδηροδρομικής εταιρείας της Ελλάδας. Δεν αναφέρθηκαν άμεσα τραυματισμοί. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, σε μια από τις κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας, όπου κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη το βράδυ της Παρασκευής».

«Η έκρηξη σημειώνεται εν μέσω εκτεταμένης δημόσιας οργής για τη σιδηροδρομική τραγωδία του 2023, κατά την οποία δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα εμπορικό και ένα επιβατικό τρένο που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις βρέθηκαν κατά λάθος στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή» σημειώνει το δημοσίευμα.

Και το πρακτορείο Reuters ενημερώνει για το περιστατικό με αναφορές στην τραγωδία των Τεμπών.

Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής έξω από τα γραφεία της Hellenic Train, της βασικής σιδηροδρομικής εταιρείας της χώρας, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς, σύμφωνα με την αστυνομία, αναφέρει το πρακτορείο.

«Η Hellenic Train είναι θυγατρική της ιταλικής εταιρείας Ferrovie dello Stato (IPO-FERRO.MI), η οποία διαχειρίζεται επιβατικές και εμπορευματικές γραμμές στην Ελλάδα. Ένα θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα το 2023 – το χειρότερο στην ιστορία της Ελλάδας – κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως φοιτητές, και τραυμάτισε δεκάδες άλλους» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.