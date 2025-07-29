Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στο ύψος του Ευαγγελισμού Λαρίσης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά είναι κοντά στην Εθνική Οδό, στο 374 χιλιόμετρο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η κυκλοφορία στο τμήμα Ζάχαρη- Ραψάνη αποκαταστάθηκε στις 12:40, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ. Η αμαξοστοιχία 1595 (Θεσσαλονίκη- Λάρισα) αναχώρησε με 51 λεπτά καθυστέρηση.

Νωρίτερα η Ηellenic Train ανακοίνωσε ότι εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ευαγγελισμού Λαρίσης και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή δόθηκε, στις 11:45, εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον ΟΣΕ να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Ζάχαρη - Ραψάνη, μέχρι νεοτέρας.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας η αμαξοστοιχία 1595 (Θεσσαλονίκη- Λάρισα) με 60 επιβάτες παρέμενε στον Σ.Σ Νέων Πόρων και αναμένονταν σημαντικές καθυστερήσεις.

«Η Hellenic Train και το προσωπικό της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιορίσουν την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Hellenic Train.

Πηγή: skai.gr

