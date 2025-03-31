Σεξουαλική επίθεση δέχθηκαν, σύμφωνα με καταγγελία, δύο ανήλικες αθλήτριες το Σάββατο, στο Kλειστό γυμναστήριο του ΕΑΚ Βόλου.

Οι γονείς τους κατέθεσαν μήνυση και ο δράστης κρατήθηκε μέχρι σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τα gegonota, οι αθλήτριες που συμμετείχαν σε προπόνηση της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, το Σάββατο το μεσημέρι, έπεσαν θύματα επίθεσης από εργαζόμενο της αθλητικής υποδομής.

Στη γυναικεία ομάδα συμμετέχουν και νεανίδες. Μετά το τέλος της προπόνησης, δυο 14χρονες πήραν το δρόμο για τα αποδυτήρια. Ο εργαζόμενος, που αντιμετωπίζει ψυχική νόσο και σύμφωνα με πληροφορίες έχει νοσηλευτεί, οδήγησε τα κορίτσια μέσα από έναν διάδρομο και εκείνη την ώρα έπεσε επάνω τους και άρχισε να τις θωπεύει. Τα κορίτσια δεν μίλησαν στον προπονητή, αλλά στους γονείς τους.

Οι γονείς τους το βράδυ του Σαββάτου κατέθεσαν μήνυση και ζήτησαν να ερευνηθεί για ποιον λόγο επιτρέπεται σε έναν υπάλληλο, ο οποίος είχε τεθεί σε αργία, με βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό και επιθετική συμπεριφορά, να χρησιμοποιείται για εργασίες στο ΕΑΚ, ενώ άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν παρουσίαζε επιθετικότητα. Σήμερα, ενημερώθηκε η διοίκηση της ομάδας και όπως έγινε γνωστό, ο δράστης ηλικίας 60 περίπου ετών οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο και ζήτησε αναβολή για την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

