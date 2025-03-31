Προαστιακός: Ακινητοποιήθηκε συρμός για 30 λεπτά - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Συρμός του προαστιακού με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο παρέμεινε ακινητοποιημένος για 30 λεπτά τη Δευτέρα, στη σήραγγα των Αγίων Αναργύρων, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Η εταιρεία αναφέρει πως η διακοπή της ηλεκτροδότησης, σε όλο το δίκτυο του προαστιακού, οφείλεται, σύμφωνα με το βιντεοσκοπικό υλικό, που έχει στη διάθεσή του ο ΟΣΕ, σε παραβίαση του Αυτόματου Συστήματος Ισόπεδης Διάβασης από ΙΧ αυτοκίνητο τύπου VAN, που προξένησε βλάβη σε ένα από τα δύο δρίφρακτα με αποτέλεσμα το βραχυκύκλωμα και την διακοπή του ρεύματος κίνησης των συρμών σε μεγάλο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου της Αττικής.

Η Hellenic Train επισημαίνει πως «καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η μηχανοδηγός του συρμού ακολουθούσε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προχωρούσε σε συνεχείς ανακοινώσεις προς τους επιβάτες, οι οποίες, πέρα από την ενημέρωση, συνέβαλαν στη διατήρηση κλίματος ασφάλειας. Επιπλέον, παρά το πρόβλημα ηλεκτροδότησης, η σήραγγα διέθετε φωτισμό και αερισμό, διασφαλίζοντας συνθήκες ασφάλειας για τους επιβάτες, ενώ ο συρμός παρακολουθείτο συνεχώς από τις κάμερες συνεχούς επιτήρησης του Κέντρου Ελέγχου Σηράγγων στο ΣΚΑ.

Άμεσα, εστάλη εφεδρική μηχανή, η οποία ρυμούλκησε το τρένο στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και επιβιβάστηκαν σε άλλο συρμό, συνεχίζοντας το δρομολόγιο προς το Αεροδρόμιο.

Η Hellenic Train επιπλέον ενημερώνει ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης μεταξύ Αθήνας και Πειραιά αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις σε ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηρόδρομου, οι οποίες θα εξομαλύνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας.» Σημειώνεται πως για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η κυκλοφορία μεταξύ Αθήνας και Πειραιά διεξάγεται με railbus. Παράλληλα λόγω του παραπάνω προβλήματος, τα δρομολόγια 1308, 1313, 1310, 1315 του τμήματος Πειραιάς – Κιάτο υποκαθίστανται με λεωφορεία.

«Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της κανονικής ροής των δρομολογίων», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και άσκηση ετοιμότητας σε συνεργασία με τον ΟΣΕ, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, η εμπειρία της οποίας συνέβαλε καθοριστικά στην άρτια διαχείριση του περιστατικού. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην ασφάλεια και την άμεση ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση, οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να καλούν το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Τέλος, ο ΟΣΕ επισημαίνει την πιστή τήρηση του ΚΟΚ ιδίως στις περιοχές των ισόπεδων διαβάσεων, καθώς επίσης και ότι θα προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες που αφορούν το ΙΧ που η παραβίασή του προκάλεσε το σοβαρό αυτό περιστατικό.

