Ανατριχίλα προκαλούν οι χειρόγραφες σημειώσεις του 51χρονου δράστη ο οποίος προκάλεσε πανικό εχτές το πρωί στο Κορωπί.

Στα χειρόγραφα που αποκαλύπτει το skai.gr, ο 51χρονος που σε κατάσταση αμόκ μπήκε στο ΑΤ Κορωπιου και επιτέθηκε σε αστυνομικούς αφού πριν είχε τραυματίσει δύο συμπολίτες μας φαίνεται αποφασισμένος να χύσει αίμα. Γράφοντας με κεφαλαία γράμματα απειλεί θεούς και δαίμονες καθώς όπως αναφέρει σε ένα από τα σημειώματα «εγώ είμαι η αρχή και το τέλος που θα σας βρει».

Όσον αφορά την επίθεση που πραγματοποίησε με κατσαβίδι γράφει ανορθόγραφα χαρακτηριστικά σε μία από τις σημειώσεις του «δεν παίρνετε από λόγια γι αυτό θα σας καρφώσω το κατσαβίδι μέσα στο κεφάλι».

