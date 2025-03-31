Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανατριχίλα με χειρόγραφες σημειώσεις του 51χρονου ο οποίος προκάλεσε πανικό χθες στο Κορωπί - Δείτε εικόνες

Στα χειρόγραφα που αποκαλύπτει το skai.gr, ο 51χρονος που μπήκε στο ΑΤ Κορωπιου και επιτέθηκε σε αστυνομικούς, φαίνεται αποφασισμένος να χύσει αίμα

Κορωπί - Χειρόγραφες σημειώσεις του 51χρονου

Του Μάκη Συνοδινού

Ανατριχίλα προκαλούν οι χειρόγραφες σημειώσεις του 51χρονου δράστη ο οποίος προκάλεσε πανικό εχτές το πρωί στο Κορωπί.

Στα χειρόγραφα που αποκαλύπτει το skai.gr, ο 51χρονος που σε κατάσταση αμόκ μπήκε στο ΑΤ Κορωπιου και επιτέθηκε σε αστυνομικούς αφού πριν είχε τραυματίσει δύο συμπολίτες μας φαίνεται αποφασισμένος να χύσει αίμα. Γράφοντας με κεφαλαία γράμματα απειλεί θεούς και δαίμονες καθώς όπως αναφέρει σε ένα από τα σημειώματα «εγώ είμαι η αρχή και το τέλος που θα σας βρει».

Όσον αφορά την επίθεση που πραγματοποίησε με κατσαβίδι γράφει ανορθόγραφα χαρακτηριστικά σε μία από τις σημειώσεις του «δεν παίρνετε από λόγια γι αυτό θα σας καρφώσω το κατσαβίδι μέσα στο κεφάλι».

Κορωπί - Χειρόγραφες σημειώσεις του 51χρονου

Κορωπί - Χειρόγραφες σημειώσεις του 51χρονου

Κορωπί - Χειρόγραφες σημειώσεις του 51χρονου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κορωπί Επίθεση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark