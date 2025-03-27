Βόλος: Έπιασε τον ανήλικο γιο του να καπνίζει, απείλησε να τον χτυπήσει και τον κατήγγειλε η σύζυγος

Ακόμα μία υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εκδικάστηκε την Τετάρτη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, με πρωταγωνιστή έναν 43χρονο ο οποίος απείλησε πως θα χτυπήσει τον ανήλικο γιο του μπροστά στα μάτια της μικρής κόρης του, επειδή τον έπιασε να καπνίζει.

Η 46χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία ενημερώθηκε για το περιστατικό από την κόρη της την ώρα που βρισκόταν στη δουλειά, κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε το γεγονός, λέγοντας μάλιστα πως ο σύζυγός της κρύβει ένα κυνηγετικό όπλο, μέσα σε γειτονικό οικόπεδο.

Το περιστατικό συνέβη την Δευτέρα 24 Μαρτίου, στο σπίτι όπου διαμένει ο δράστης μαζί με την σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.

Ο 43χρονος πατέρας αντιλήφθηκε ότι ο ανήλικος γιος του κάπνιζε και αντέδρασε με φωνές, απειλώντας ότι «θα του ρίξει μία και θα τον ξαπλώσει κάτω», αναφέρει το gegonota.news.

Ο λόγος που ο κατηγορούμενος εξοργίστηκε, ήταν γιατί ο νεαρός από την ηλικία των 9 μηνών αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και είχε προκαλέσει την ανησυχία του πατέρα του για τις συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία του.

Τελικώς, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 43χρονο για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής και της παράνομης οπλοκατοχής, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή και περιοριστικό όρο μη προσέγγισης του ανήλικου γιου του για το ίδιο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

