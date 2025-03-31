Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες προκάλεσε το χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού που έπεσε πριν από λίγο στο χωριό Τριάδα και τον Πισσώνα της Εύβοιας.

Οι δρόμοι άσπρισαν ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε αρκετές καλλιέργειες σε πατάτες, αρακά, κουκιά κ.α.

«Δυστυχώς για άλλη μια φορά καταστράφηκαν από το χαλάζι οι καλλιέργειες μας. Μόλις σταματήσει η καταιγίδα με το χαλάζι θα κάνουμε καταγραφή των καταστροφών», δήλωσε στο evima.gr αγρότης της περιοχής.

Η δημοτική σύμβουλος Μακρή Φωτεινή δήλωσε στο evima.gr, ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα σε παραγωγές Αρακά και κουκιά και γίνεται έλεγχος για περαιτέρω ζημιές. Είμαστε δίπλα στους παραγωγούς.

