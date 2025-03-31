Λογαριασμός
Έπεσε χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού στην Εύβοια – Ζημιές σε καλλιέργειες (Βίντεο, φωτογραφίες)

Οι δρόμοι άσπρισαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε αρκετές καλλιέργειες σε  πατάτες, αρακά, κουκιά κ.α.

Εύβοια χαλαζόπτωση

Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες προκάλεσε το χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού που έπεσε πριν από λίγο στο χωριό Τριάδα και τον Πισσώνα της Εύβοιας.

Οι δρόμοι άσπρισαν ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε αρκετές καλλιέργειες σε  πατάτες, αρακά, κουκιά κ.α.

«Δυστυχώς για άλλη μια φορά καταστράφηκαν από το χαλάζι οι καλλιέργειες μας. Μόλις σταματήσει η καταιγίδα με το χαλάζι θα κάνουμε καταγραφή των καταστροφών», δήλωσε στο evima.gr αγρότης της περιοχής.

Εύβοια

Η δημοτική σύμβουλος Μακρή Φωτεινή δήλωσε στο evima.gr, ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα σε παραγωγές Αρακά και κουκιά και γίνεται έλεγχος για περαιτέρω ζημιές. Είμαστε δίπλα στους παραγωγούς.

Χαλάζι

Πηγή: evima.gr

