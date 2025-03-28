Βόλος: Πωλούσε ερωτικά βίντεο με τη σύζυγό του για... συμπλήρωμα στην αναπηρική του σύνταξη

Ένας 45χρονος από τον Βόλο καταδικάστηκε για sextapes που ανέβαζε στο διαδίκτυο, με τις ερωτικές συνευρέσεις με την σύζυγό του, αποκομίζοντας 100 δολάρια για κάθε βίντεο, ενώ συνολικά είχε ανεβάσει 1.200, εν αγνοία της.

Επί τέσσερα χρόνια ο άνδρας εκμεταλλευόταν την σύζυγό του. Όταν η γυναίκα ανακάλυψε ότι «πρωταγωνιστεί» σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, κατήγγειλε τον 45χρονο στην αστυνομία. Η ίδια είχε συναινέσει στη βιντεοσκόπηση των ιδιαίτερων στιγμών του ζευγαριού, όχι όμως και στην ανάρτησή τους, σύμφωνα με τον Ταχυδρόμο.

Η υπόθεση εκδικάστηκε τη Δευτέρα από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Πρόκειται για υπόθεση του περασμένου Οκτωβρίου, όταν η γυναίκα έπαθε σοκ ανακαλύπτοντας ότι ο ίδιος ο σύζυγός της είχε εκμεταλλευτεί τις προσωπικές τους στιγμές.

Όπως υποστήριξε ο 45χρονος στην απολογία του, ανέβαζε sextapes με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τη σύζυγό του, προκειμένου να συμπληρώνει το οικογενειακό εισόδημα. Ο ίδιος λαμβάνει αναπηρική σύνταξη. Από κάθε βίντεο που αναρτούσε ισχυρίστηκε ότι κέρδιζε ποσό 100 ευρώ. Μέσα σε τέσσερα χρόνια ανέβασε περί τα 1.200 βίντεο από τα οποία αποκόμισε 120.000 ευρώ.

Ο εισαγγελέας έδρας πρότεινε την ενοχή του κατηγορούμενου για την ανάρτηση των βίντεο με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους που ξεπερνούσε τις 120.000 ευρώ, αλλά και για την πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου κάτω των 12 ετών, για ημίγυμνη φωτογραφία που είχε αναρτήσει μαζί με τον γιο του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε κάθειρξη έξι ετών και τεσσάρων μηνών. Για την έφεση αποφάσισε να έχει αναστέλλουσα ιδιότητα υπό τον όρο της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα και της παρακολούθησης συνεδρίων στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.