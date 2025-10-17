Ανησυχία προκαλεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος μαθήτριας Γυμνασίου στον Βόλο, το οποίο αποκαλύφθηκε χάρη στην ευαισθησία και την άμεση κινητοποίηση των εκπαιδευτικών της. Σύμφωνα με το gegonota.news Η ανήλικη προσέρχονταν επανειλημμένα στο σχολείο με εμφανή σημάδια κακοποίησης και παραμέλησης, όπως μελανιές, σημάδια από καύση τσιγάρου και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, τα οποία δικαιολογούσε κάθε φορά ως «ατυχήματα» από απροσεξία.

Το τελευταίο όμως περιστατικό δεν μπορούσε πλέον να αποκρυφτεί, καθώς οι μώλωπες ήταν εκτεταμένοι και ορατοί ακόμη και με γυμνό μάτι. Οι καθηγητές, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενημέρωσαν αμέσως την Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου καθώς και την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ανήλικο κορίτσι ομολόγησε στους καθηγητές του ότι οι μώλωπες που είχε στα χέρια της ήταν από χτυπήματα που της προκάλεσε ο πατέρας της, ενώ η επίσης ανήλικη αδελφή της μέσα σε διάστημα 6 μηνών είχε σπασμένο χέρι, τρεις φορές.

Οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν την Εισαγγελία Ανηλίκων και την Αστυνομία.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη φάση της δικαστικής διερεύνησης, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες όπου κι αν υπάρχουν και να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο του συγκεκριμένου παιδιού, όσο και της αδελφής της καθώς εκτός της βίας που δέχονται τα δυο κορίτσια, υπάρχουν έντονα στοιχεία παραμέλησης. Το παιδί μιλώντας στον σύμβουλο σχολικής ζωής και στον ψυχολόγο του σχολείου, φέρεται να είπε ότι η μητέρα έφυγε από το σπίτι, διότι και εκείνη ήταν θύμα της βίας του πατέρα.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο, σύμφωνα με τους κοινωνικούς επιστήμονες, έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε ανήλικους. Αναδεικνύει επίσης τον καθοριστικό ρόλο του σχολείου ως πρώτης γραμμής άμυνας απέναντι στη σιωπή και τον φόβο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.