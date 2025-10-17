Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στην οδό Πανόρμου, η οποία αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος έπινε καφέ στην καφετέρια του πύργου και όπως καταθέτουν οι εργαζόμενοι, ξαφνικά ανέβηκε σε έναν καναπέ και βούτηξε στο κενό.

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και σε λίγες μέρες η σύζυγος αναμένεται να φέρει στον κόσμο και το δεύτερο παιδί τους.

Στο σημείο μετέβη το μεσημέρι ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων, μαζί με άλλους αστυνομικούς, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο πύργος Απόλλων βρίσκεται επί της πλατείας Κανελλόπουλου στους Αμπελοκήπους, στη διεύθυνση Λουίζης Ριανκούρ 64. Είναι το ψηλότερο κτίριο κατοικιών στην Ελλάδα, με ύψος 80 μέτρων και έχει 25 ορόφους.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων.

