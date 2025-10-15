Lee Areum: Πρώην σταρ της K-pop καταδικάστηκε για παιδική κακοποίηση

Μια πρώην σταρ της K-pop θα φυλακιστεί με την κατηγορία της κακοποίησης ανηλίκων και της δυσφήμισης. Η 31χρονη Lee Areum έγινε διάσημη ως μέλος του γυναικείου συγκροτήματος «T-ara», που κατέκτησε τις κορυφές των charts το 2012, αλλά αποχώρησε από το συγκρότημα μετά από μόλις έναν χρόνο, λόγω μιας σειράς προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Kim Young-gul το 2019 και το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά πριν υποβάλει αίτηση διαζυγίου το 2023. Πέρυσι, η Areum χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κατηγορήσει δημοσίως τον σύζυγό της για κακοποίηση παιδιών και ενδοοικογενειακή βία και τον κατήγγειλε στην αστυνομία, σύμφωνα με το Koreaboo.

Ωστόσο, μετά από αστυνομική έρευνα, δεν βρέθηκαν στοιχεία για κακοποίηση και ο Young-gul αθωώθηκε από κάθε κατηγορία. Σύμφωνα με το Dispatch, η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα από τα παιδιά είχε «αναγκαστεί» να καταθέσει κατά του πατέρα του. Λίγο μετά την καταγγελία για κακοποίηση, η Areum αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αφού αθωώθηκε από την έρευνα, ο Young-gul υπέβαλε νέα καταγγελία εναντίον της Areum και της μητέρας της για κακοποίηση παιδιών, λόγω ενός περιστατικού στο οποίο η Areum τον «κακοποίησε λεκτικά» μπροστά στα παιδιά τους.

Σύμφωνα με το Star News Korea, η Areum κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση, με αναστολή δύο ετών, για κακοποίηση παιδιών και δυσφήμιση. Της επιβλήθηκε επίσης να παρακολουθήσει 40 ώρες εκπαίδευσης για την πρόληψη της κακοποίησης παιδιών. «Η κατηγορουμένη παραδέχτηκε όλες τις κατηγορίες. Οι πράξεις της προκάλεσαν σημαντική ψυχολογική βλάβη στον νόμιμο κηδεμόνα των παιδιών», ανέφερε το δικαστήριο.

Η μητέρα της καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση «αφού κατηγορήθηκε ότι παραμέλησε τα εγγόνια της, επιτρέποντάς τους να ζουν στον ίδιο χώρο όπου η Areum κακοποιούσε λεκτικά τον πρώην σύζυγό της από το 2021 έως το 2022», σύμφωνα με τη «Hindustan Times». Η Areum άσκησε έφεση κατά της ποινής τον περασμένο μήνα, αλλά η έφεσή της απορρίφθηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Suwon.

🚨 Escándalo en el mundo del #Kpop#Areum, exmiembro de T-ara, fue sentenciada por abuso infantil y difamación.



El tribunal surcoreano rechazó su apelación y confirmó la condena: 8 meses de prisión suspendida y capacitación obligatoria.



La denuncia que hizo contra su exesposo… pic.twitter.com/eBFvXk3nI9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 13, 2025

Αυτό δεν είναι το μόνο νομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Areum.Πέρυσι, η δημιουργός του hit, «Sexy Love», καταδικάστηκε για απάτη, επειδή δανείστηκε χρήματα από φίλους και θαυμαστές και δεν τα επέστρεψε. Καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση, με αναστολή ενός έτους, μετά από μείωση της ποινής, αφού παραδέχτηκε την ενοχή της και αποπλήρωσε μέρος των χρεών της στα θύματα. Ο φίλος της, Seo Dong Hoon, για τον οποίο άφησε τον πρώην σύζυγό της, καταδικάστηκε επίσης στην υπόθεση και τιμωρήθηκε με 14 μήνες φυλάκιση.

Πηγή: skai.gr

