Βόλος: Μαθητές ξυλοκόπησαν 16χρονο σε Λύκειο - Χτύπησαν και τον διευθυντή που παρενέβη

Τέλος δεν έχουν τα περιστατικά βίας στα σχολεία. Αυτή τη φορά σε Λύκειο στον Βόλο, ένας 16χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από δύο 17χρονους και έναν 23χρονο.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία στο gegonota.news μαθητής, ο διευθυντής του σχολείου επιχείρησε να σταματήσει τον καυγά μπαίνοντας ανάμεσα στους νεαρούς και στην προσπάθειά του να τους χωρίσει, δέχθηκε και εκείνος χτυπήματα.

«Άκουσα φασαρία κάτω, κατέβηκα, μόλις είχε χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα, βλέπω τον διευθυντή να έχει πιάσει τα δύο άτομα κεφαλοκλείδωμα και να μαλώνουν και να χτυπιούνται. Συνεχίστηκε αυτό, μετά ήρθε ο αδερφός του μεγαλύτερου, τους χώρισε, πήρε τον έναν μακριά και μετά ένας δάσκαλος μας τράβηξε να πάμε όλοι πάμε και μετά ήρθε η αστυνομία», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες (15-10-2025) στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, τρία άτομα, από τα οποία δυο 17χρονοι και ένας 23χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες το πρωί στο προαύλιο Λυκείου της Νέας Ιωνίας, οι τρεις δράστες, όλοι μαθητές του σχολείο, άσκησαν σωματική βία σε βάρος 16χρονου συμμαθητή τους, χτυπώντας τον με γροθιές. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από καθηγητές του σχολείου, οι οποίοι επενέβησαν και ενημέρωσαν σχετικά.

