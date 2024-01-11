Θύμα απάτης έπεσε μια 30χρονη γυναίκα, κάτοικος Βόλου, η οποία έκανε το λάθος να πατήσει link στο κινητό, δήθεν ελληνικής συστημικής τράπεζας και το βράδυ της ίδιας ημέρας έλαβε μήνυμα ότι τα χρήματα που είχε σε λογαριασμό της, είχαν κάνει «φτερά».

Χθες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου καταδικάστηκε ερήμην ένας υπήκοος Ρουμανίας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απάτη μέσω υπολογιστή.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών χωρίς αναστολή, μετατροπή και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, οπότε αν συλληφθεί θα καταλήξει στην φυλακή.

Στις 28 Ιουλίου 2021, η 30χρονη δέχτηκε SMS στο κινητό της τηλέφωνο με αποστολέα ελληνική τράπεζα που της ζητούσε να πατήσει link, ώστε να ξεκλειδώσει τον λογαριασμό της.

Η γυναίκα το πάτησε και δεν έδωσε συνέχεια, αλλά τα μεσάνυχτα της ίδια μέρας έλαβε sms από την τράπεζα που της έλεγε ότι τραβήχτηκαν τα χρήματα από έναν λογαριασμό που διατηρούσε και ανερχόταν σε 1.200 €.

Ψάχνοντας μέσω τραπέζης, η παθούσα διαπίστωσε ότι σε μια μέρα έγιναν τρεις αναλήψεις των 400 ευρώ, τα οποία φαινόταν ως πληρωμή σε μια εταιρία.

Η παθούσα κατέθεσε στο Δικαστήριο ότι παρόλο που ζήτησε από την τράπεζα να παγώσει τις κινήσεις που έγιναν από τον λογαριασμό της, η απάντηση που πήρε ήταν ότι δεν μπορούσε να επέμβει, γιατί φαινόταν ότι ήταν δοσοληψίες με την εταιρία…

