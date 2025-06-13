Συνεχίζεται το θρίλερ με την υπόθεση της 11χρονης από τον Αλμυρό Βόλου, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία, συνοδευόμενη από τη θεία της, πως ο 43χρονος πατριός της ασελγούσε σε βάρος της και την κακοποιούσε εδώ και δύο χρόνια.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως δεν προκύπτει βιασμός της 11χρονης και πλέον αναλαμβάνουν δράση οι παιδοψυχολόγοι, προκειμένου να «ξεκλειδώσουν» την ανήλικη και να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιας μορφής σεξουαλική βία ασκήθηκε πάνω της, με βάση πάντα τα όσα κατήγγειλε στην αστυνομία.

Η ιατροδικαστής που έκανε την εξέταση φέρεται να διαπίστωσε, σύμφωνα με το Ταχυδρόμο, ότι «δεν έχει πραγματοποιηθεί συνουσία σε οποιοδήποτε χρόνο» και πως επίσης δεν διαπιστώνονται πρόσφατες κακώσεις, ούτε σημεία υποδηλωτικά παλαιοτέρων σε οιοδήποτε σημείο του σώματος της 11χρονης».

Η καταγγελία

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία από τη θεία της ανήλικης και την ίδια την 11χρονη, το κορίτσι ενημέρωσε πως όταν ήταν 9 χρόνων, ενώ βρισκόταν με τον πατριό της και τη μητέρα της στον Τύρναβο, εκείνος προέβη σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της. Το ίδιο επαναλήφθηκε το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2025 έως και τον Απρίλιο, στον Αλμυρό όπου διέμεναν.

Η Εισαγγελέας Βόλου μόλις έλαβε γνώση της καταγγελίας έδωσε εντολή η 11χρονη να απομακρυνθεί από την οικογένεια κι έτσι μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου όπου φιλοξενείται προσωρινά σε ένα ασφαλές και προστατευόμενο περιβάλλον.

Στο πλευρό της έχει τη θεία της, αδερφή του πατέρα της, ο οποίος έχει πεθάνει.

Μόλις η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε στην αδερφή του πατέρα της ότι βίωνε έναν εφιάλτη η θεία της ταξίδεψε από την Αλβανία στην Ελλάδα και τον Αλμυρό, προκειμένου να ζητήσει την παρέμβαση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών ώστε να διερευνηθούν οι καταγγελίες της ανιψιάς της.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της αστυνομικής προανάκρισης και η πληροφόρηση είναι φειδωλή, λόγω των λεπτών χειρισμών που απαιτούνται, αφού στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ανήλικο παιδί, ενώ από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές επισημαίνονταν πως σε κάθε περίπτωση επιβάλλονται πολύ προσεκτικοί χειρισμοί.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας αστυνομικοί του Αλμυρού συνέλαβαν τον 43χρονο πατριό και την 38χρονη μητέρα της 11χρονης, διότι δεν είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής τους στη χώρα.

Η μητέρα αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη, διότι έχει να φροντίσει ένα ακόμη παιδάκι, ηλικίας 2,5 χρόνων, το οποίο φέρεται να απέκτησε με τον 43χρονο, ο οποίος παρέμενε κρατούμενος εν αναμονή του πορίσματος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

Πηγή: skai.gr

