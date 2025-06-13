Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην Αττική Οδό το ρεύμα προς Αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ισχυρό μποτιλιάρισμα από το ύψος της Περιφερειακής Αιγάλεω προς τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης:

στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς Σκαραμαγκά

στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια,

στην κατηφόρα της Κατεχάκη - Κανελλοπούλου από την περιφερειακή Υμηττού προς την Πίνδου, στη βασ. Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και τον Γυάλινο Δρομέα

στην Αρδηττού και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου

Πηγή: skai.gr

