Μάχη για τη ζωή τους συνεχίζουν να δίνουν τα δύο παιδιά που ανασύρθηκαν πριν από δύο ημέρες από τον ποταμό Άραχθο. Τα αγόρια ηλικίας 14 και 15 ετών παραμένουν διασωληνωμένα σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο της Πάτρας.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως «τα επόμενα 24ωρα είναι πάρα πολύ κρίσιμα γιατί οι επιπλοκές από το γλυκό νερό είναι φοβερότατες, είναι εσωτερικές. Οι μεταβολές που διέπονται στο εσωτερικό του σώματός μας είναι χειρότερες από το αλμυρό νερό. Στο αλμυρό νερό οι διαταραχές είναι στον πνεύμονα, στο γλυκό νερό, λόγω της έλλειψης του αλατιού, απορροφάται κατευθείαν το νερό και προκαλεί σοβαρότατες διαταραχές ηλεκτρολυτών στο αίμα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ευκαιρία και διέξοδος από τους γιατρούς για να μπορέσουν να αναστρέψουν τις βλάβες».

«Ένα μικρό παιδί μπορεί να καταλήξει μέσα σε 3 λεπτά εντός του γλυκού νερού για αυτό και πάντα επισημαίνουμε πως οι πισίνες είναι πολύ χειρότερες από τις θάλασσες, σε σχέση με τον πνιγμό. Η 20λεπτη ανάνηψη είναι ένα είναι επίσης πολύ σοβαρό ζήτημα γιατί δεν ξέρουμε τι βλάβες έχουν προκληθεί στον εγκέφαλο, εάν υπάρχουν μόνιμες βλάβες και αν έχουν καταφέρει εν τέλει να διαφύγουν τον κίνδυνο και να ανακτήσουν αισθήσεις. Τα 20 λεπτά υποξίας είναι βαρύτατα. Ο εγκέφαλος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, αρχίζουν αλλοιώσεις να εμφανίζονται από το πρώτο 4λεπτο – 5λεπτό. Καταλαβαίνετε πως στα 20 λεπτά οι αλλοιώσεις είναι εκτεταμένες. Τι έχει απομείνει από τον εγκέφαλο και αν θα δουλέψει θα φανεί τα επόμενα 24ωρα και αν καταφέρουν να αφυπνιστούν τα παιδιά», σημείωσε ο ιατροδικαστής.

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Γαλεντέρης ανέφερε επίσης πως δεν έχουν υπάρξει περιπτώσεις που άνθρωπος επέζησε μετά από τέτοιο διάστημα παραμονής σε γλυκό νερό, ενώ σημείωσε πως ειδικά για τα παιδιά «τα λειτουργικά συστήματα είναι πιο ευαίσθητα. Η μικρή ηλικία είναι ένα μειονέκτημα για αυτές τις περιπτώσεις».

Το χρονικό

Μια παρέα τεσσάρων παιδιών πήγε το πρωί της Τετάρτης στον ποταμό Άραχθο, στο ύψος του Νεοχωρίου. Δύο από αυτά, αποφάσισαν να βουτήξουν στα νερά.

Ο 14χρονος φαίνεται πως παρασύρθηκε από τα ρεύματα του νερού και ο 15χρονος φίλος του, βλέποντάς τον να χάνεται, επιχείρησε να τον σώσει, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και εκείνος από τους στροβιλισμούς του νερού.

Οι άλλοι δύο φίλοι τους, βλέποντας από την στεριά όσα συνέβαιναν, κάλεσαν Πυροσβεστική και Αστυνομία, ενώ έτρεξε και κόσμος να βοηθήσει. Μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες, στήνοντας επιχείρηση με βάρκες και σκοινιά, κατάφεραν και τα έβγαλαν από το νερό.

Τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και άμεσα στο σημείο έσπευσαν και διασώστες του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τα παιδιά στο νοσοκομείο της Άρτας.

Εκεί τους έγινε και καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και έτσι κατάφεραν να τα επαναφέρουν και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

