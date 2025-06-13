Φυλάκιση 3 ετών με αναστολή στον αστυνομικό που τραυμάτισε θανάσιμα τον 16χρονο Κώστα Φραγκούλη

Σε φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε ο 37χρονος αστυνομικός που είχε παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Βέροιας, επειδή πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 16χρονο Ρομά Κώστα Φραγκούλη, κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, τον Δεκέμβριο του 2022, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ύστερα από πολυήμερη ακροαματική διαδικασία, το Δικαστήριο αποφάσισε να μεταβάλει την κατηγορία από κακούργημα σε πλημμέλημα και συγκεκριμένα από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ανθρωποκτονία που τελέστηκε καθ' υπέρβαση της νόμιμης άμυνας, από αμέλεια. Επίσης, οι δικαστές, τακτικοί και λαϊκοί, αθώωσαν τον κατηγορούμενο για την πράξη της εκτέλεσης παράνομων πυροβολισμών, κρίνοντας ότι έγιναν επί σκοπώ άμυνας.

Νωρίτερα, στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αστυνομικός, με βαθμό αστυφύλακα, ανέφερε ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας, εξαιτίας του κινδύνου που, όπως είπε, διέτρεχαν οι συνάδελφοί του δικυκλιστές από την πορεία που ακολουθούσε το αγροτικό αυτοκίνητο με οδηγό το ανήλικο θύμα. Ο ίδιος υπεραμύνθηκε των ενεργειών του, υπό τις επικρατούσες συνθήκες, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων- ότι οι δύο διαδοχικές βολές που έριξε (η μία πέτυχε τον ανήλικο στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα) έγιναν με πρόθεση να πλήξει τα ελαστικά του οχήματος. Εξέφρασε, δε, τη λύπη του για το αποτέλεσμα των ενεργειών του, τονίζοντας ότι το περιστατικό αυτό θα τον συνοδεύει για ολόκληρη τη ζωή του.

Την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημμέλημα ζήτησε στην αγόρευσή της και η εισαγγελέας της έδρας, εισήγηση που τελικώς έγινε αποδεκτή από τους δικαστές με ψήφους 6-1 (μειοψήφησε ένας ένορκος που είχε την άποψη ότι ο αστυνομικός θα έπρεπε να κηρυχθεί αθώος).

Η υπεράσπιση του 37χρονου αστυνομικού δεν αιτήθηκε την αναγνώριση ελαφρυντικών, ζητώντας να επιβληθεί εφέσιμη ποινή, όπως κι έγινε.

Υπενθυμίζεται ότι η μοιραία καταδίωξη είχε ξεκινήσει, όταν αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι ο 16χρονος αποχώρησε με το αγροτικό αυτοκίνητο του πατέρα του, από βενζινάδικο, χωρίς να πληρώσει το ποσό των 20 ευρώ για τα καύσιμα που είχε βάλει. Συγγενείς και φίλοι του θύματος που βρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ετυμηγορία.

Διά των συνηγόρων του, ο πατέρας του Κώστα Φραγκούλη ζήτησε από το δικαστήριο να τού αποδοθούν τα ρούχα που φορούσε ο γιος του κατά την επίδικη καταδίωξη (και είχαν κατασχεθεί ενόψει της προανάκρισης), αίτημα που έγινε δεκτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.