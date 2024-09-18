Βόλος: Αγωνία για τον 69χρονο που χτυπήθηκε από τον γιο του με ψαροντούφεκο

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται μετά την επίθεση από τον 40χρονο γιο του με ψαροντούφεκο, ο 69χρονος πατέρας από τον Βόλο.

Ο 69χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΓΝΛ μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος γιος, μετά από έντονο καβγά με τον πατέρα του, χρησιμοποίησε ψαροντούφεκο και κατάφερε δύο σοβαρά χτυπήματα στον 69χρονο.

Η πρώτη βολή τον τραυμάτισε στο στήθος, ενώ στη δεύτερη, το καμάκι διαπέρασε το κρανίο του από την μία πλευρά στην άλλη, πίσω από το αυτί. Άμεσα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παρενέβησαν οι πυροσβέστες για να κόψουν το μεταλλικό καμάκι σε δύο σημεία.

Στη συνέχεια, ο 69χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του καμακιού από το κεφάλι του.

Στο μεταξύ ο 40χρονος που φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα έχοντας ιστορικό νοσηλειών, μετά το τραγικό συμβάν, «εξαφανίστηκε» και αναζητείται.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Ν. Βόλου, κ. Αντιγόνα Καραθάνου ανέφερε: «Το ότι μπόρεσε και ζει αυτός ο άνθρωπος και δεν τραυματίστηκαν ζωτικά στοιχεία του εγκεφάλου και μπόρεσε και ήρθε σε αυτή την κατάσταση είναι πολύ σημαντικό».

