Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου από το άκουσμα της είδησης, ότι ένας γιος χτύπησε κεφάλι τον πατέρα με το ψαροντούφεκο και τον τραυμάτισε σοβαρά, λίγο μετά τις 08.00 το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, πατέρας και γιος είχαν συνεχείς καυγάδες.

Σήμερα το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έως τώρα, ο γιος όπλισε το ψαροντούφεκο και χτύπησε στο κρανίο τον πατέρα του, διαπερνώντας το από άκρη σε άκρη πάνω από το ύψος του αυτιού.

Στη συνέχεια, ο γιος πήρε και δεύτερη βέργα και τον χτύπησε στο στήθος.

Διασώστες του ΕΚΑΒ, παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ αυτή την ώρα έχει περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

H αστυνομία αναζητά τον 40χρονο γιο του τράπηκε σε φυγή μετά την επίθεση στον πατέρα του.

Πηγή: skai.gr

