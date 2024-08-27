Επίθεση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά δέχθηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μία 23χρονη από το Κονγκό, με δράστες έναν 36χρονο άνδρα και μία 37χρονη γυναίκα.

Αφορμή φέρεται να στάθηκε μία λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών, με συνέπεια οι δύο δράστες να εξαπολύσουν φραστική επίθεση εναντίον της νεαρής αλλοδαπής με προσβλητικές αναφορές στην καταγωγή και τη θρησκεία της.

Επιχείρησαν επιπλέον να κινηθούν απειλητικά προς το μέρος της, ενώ η 37χρονη τη χτύπησε στο χέρι, προκαλώντας στην παθούσα τρόμο και ανησυχία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Κατόπιν καταγγελίας, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Καλαμαριάς συνέλαβαν τα δύο άτομα και οδηγούνται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

