Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Καλύβια Σοχάς στη Λακωνία.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., έξι οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

