Τον τρόμο προκάλεσε ένα αδέσποτο τσοπανόσκυλο στο Νταηλάκη, της Καστοριάς, όταν επιτέθηκε και δάγκωσε δύο 8χρονα παιδιά που έπαιζαν έξω από τις αυλές των σπιτιών τους, το απόγευμα της Κυριακής 25 Αυγούστου 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το μεγαλόσωμο σκυλί που βρίσκεται αρκετό καιρό στην περιοχή, είχε συχνά επιθετικό χαρακτήρα προς τους κατοίκους αλλά δεν είχε δαγκώσει κανέναν μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, όταν επιτέθηκε σε δύο μικρά παιδιά τα οποία έπαιζαν αμέριμνα στο σημείο.

Αρχικά, το σκυλί δάγκωσε τον έναν 8χρονο σε αρκετά σημεία του σώματος του, ενώ στη συνέχεια κατάφερε να επιτεθεί και να δαγκώσει και τον φίλο του.

Κάτοικοι, καθώς και η μητέρα του ενός παιδιού, έτρεξαν στο σημείο και έδιωξαν το σκυλί μακριά από τα παιδιά, τα οποία άμεσα διακομίσθηκαν σε κατάσταση σοκ, στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, οπού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο πατέρας του ενός οκτάχρονου κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου και ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς για να περισυλλέξει το ζώο, το οποίο όμως δεν κατάφεραν να εγκλωβίσουν.

Την επόμενη μέρα από το περιστατικό το άγριο τσοπανόσκυλο φαίνεται να επιτέθηκε και σε μία ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία ευτυχώς δεν κατάφερε να δαγκώσει.

Πηγή: skai.gr

