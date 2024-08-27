Την παρέμβαση της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου προκάλεσε το θέμα των χιλιάδων νεκρών ψαριών στον Παγασητικό.

Σύμφωνα με το gegonota.news διατάχθηκε αυτεπάγγελτα επείγουσα προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθούν η ποιότητα του θαλασσινού νερού και οι έλεγχοι που γίνονται σε διαπιστευμένα εργαστήρια, το μικροβιακό φορτίο στις εκβολές της λίμνης Κάρλας, το ενδεχόμενο ρύπανσης καθώς και η αιτία θανάτου των ψαριών.

Η έρευνα ανατέθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου υπό την εποπτεία Εισαγγελέα.

Το Λιμεναρχείο θα κληθεί, μεταξύ άλλων, να συλλέξει στοιχεία για τις παραλίες του Βόλου, του Αναύρου, των Αλυκών και της Νέας Αγχιάλου και να διερευνήσει τις ευθύνες των εμπλεκομένων φορέων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.