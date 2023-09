Δείτε βίντεο-σοκ: Μέλη του πληρώματος έσπρωξαν από τον καταπέλτη τον επιβάτη που πνίγηκε Ελλάδα 07:29, 06.09.2023 linkedin

Η εισαγγελία Πειραιά έδωσε εντολή να συλληφθούν τέσσερα άτομα -Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά