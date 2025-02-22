Λεπτομέρειες για το πώς λειτουργούσε το κύκλωμα μαστροπείας στο οποίο «αρχηγός» φέρεται μια 73χρονη, φέρνει βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Παναγιώτη Σπυρόπουλου, η 73χρονη Μαρίνα ακόμα και μέσα από τη φυλακή συντόνιζε το «δίκτυο» και κανόνιζε πώς θα γίνει η συγκέντρωση χρημάτων.

Αυτό διαπιστώνεται και από τις εικόνες που δείχνουν Κολομβιανή συνεργάτιδα του κυκλώματος, να καταβάλλει τα έσοδα της εβδομάδας στην 55χρονη κόρη και δεξί χέρι της 73χρονης.

Ειδικότερα, στο βίντεο φαίνεται μια γυναίκα από την Κολομβία, η οποία φέρεται να έφερνε γυναίκες από χώρες της Λατινικής Αμερικής να φτάνει με ένα σκούτερ σε σημείο που ήταν το προκαθορισμένο ραντεβού και να παραδίδει ένα φάκελο, στην 55χρονη με τα έσοδα της εβδομάδας.

Ακολουθεί μια σύντομη συνομιλία και στη συνέχεια φεύγει με αυτοκίνητο και η Κολομβιανή με το σκούτερ.

Η 73χρονη Μαρίνα φαίνεται ότι είχε στενή συνεργασία με τον λεγόμενο «τραπεζίτη» της «Greek Mafia» ο οποίος δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο 2019 στο Χαϊδάρι.

Η συνεργασία συνεχίστηκε με τους συνεχιστές του τραπεζίτη και συγκεκριμένα με τον επονομαζόμενο «Νώντα» υπαρχηγό της οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πρόσφατα. Σε αυτόν κατέβαλε 5.000 ευρώ το μήνα για την προστασία των οίκων ανοχής της.

