Ντυμένοι στα μαύρα, φορώντας κουκούλες για να μη φαίνονται τα πρόσωπα τους, τρομοκρατούσαν καταστηματάρχες και τελικά «πούλαγαν» προστασία.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το skai.gr φαίνονται τα μέλη κυκλώματος εκβιαστών που δρούσαν σαν τάγματα στην περιοχή του Άγιου Παντελεημονα, της Κυψέλης και στα Πατήσια επί το έργο.

Πέντε μέλη του κυκλώματος έπεσαν στη φάκα της ΕΛΑΣ μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών Τέταρτη.

Συμφωνα με την ΕΛΑΣ οι απειλές και οι φθορές που προκαλούσαν στα καταστήματα, δημιουργούσαν φόβο και εμπόδιζαν τους ιδιοκτήτες να καταγγείλουν τα περιστατικά.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εκβίασης, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.



