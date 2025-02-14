Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο ντοκουμέντο από το κύκλωμα εκβιαστών - Πώς τρομοκρατούσαν τους καταστηματάρχες

Στη δικογραφία κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εκβίασης, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα

Κύκλωμα εκβιαστών

Του Μάκη Συνοδινού

Ντυμένοι στα μαύρα, φορώντας κουκούλες για να μη φαίνονται τα πρόσωπα τους, τρομοκρατούσαν καταστηματάρχες και τελικά «πούλαγαν» προστασία.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το skai.gr φαίνονται τα μέλη κυκλώματος εκβιαστών που δρούσαν σαν τάγματα στην περιοχή του Άγιου Παντελεημονα, της Κυψέλης και στα Πατήσια επί το έργο.

Πέντε μέλη του κυκλώματος έπεσαν στη φάκα της ΕΛΑΣ μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών Τέταρτη.

Συμφωνα με την ΕΛΑΣ οι απειλές και οι φθορές που προκαλούσαν στα καταστήματα, δημιουργούσαν φόβο και εμπόδιζαν τους ιδιοκτήτες να καταγγείλουν τα περιστατικά.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εκβίασης, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κύκλωμα Εκβιαστών βίντεο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark