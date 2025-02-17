Πολλούς πρωταγωνιστές αλλά δυο αρχηγούς φαίνεται ότι είχε το νέο κύκλωμα μαστροπείας στην Αθήνα. Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Θεοδόσης Πάνου, «εγκέφαλος» ήταν μια 75χρονη η οποία ήλεγχε το συγκεκριμένο πολυδαίδαλο κύκλωμα με τους οίκους ανοχής στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 75χρονη μητέρα κινούσε τα νήματα από τον Κορυδαλλό, καθώς είναι ήδη φυλακισμένη για παρόμοια αδικήματα. Την τεχνογνωσία στη συνέχεια την παραλαμβάνει η 55χρονη κόρη και σε συνεννόηση μαζί της, γιατί προφανώς η μητέρα είχε στην κατοχή της κάποια συσκευή, για να μιλάει με τον έξω κόσμο και να δίνει τις εντολές. Μεταξύ άλλων, η μητέρα έδινε εντολές να ναρκώνονται οι γυναίκες από τη Λατινική Αμερική, τις οποίες μάλιστα τις βίαζαν κιόλας, προκειμένου να τις παγιδέψουν

Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν η 75χρονη είχε εμπλοκή και με την Greek Mafia όσον αφορά την προστασία των οίκων ανοχής. Μετά τη σύλληψή της, οι Αρχές κατάσχεσαν ό,τι είχε στην κατοχή της, ενώ οι γυναίκες που βρέθηκαν φυλακισμένες από το κύκλωμα, παρακολουθούνται από ψυχολόγο ειδικής δομής.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε 14 και 15 Φεβρουαρίου 2025, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της ανωτέρω Διεύθυνσης, καθώς και των εξειδικευμένων ΜΚΟ «OUR RESCUE» και «Α21».

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία, παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, βιασμό, αρπαγή, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά, ενώ συγκατηγορούμενοι τους είναι ακόμη 6 άτομα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν επιπλέον 17 άτομα για – κατά περίπτωση μαστροπεία και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή.

Προηγήθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω συγκρότησαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024, επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, επιδιώκοντας με τη χρήση διαφόρων απατηλών μέσων, τη μεταφορά στη χώρα μας αλλοδαπών γυναικών, με σκοπό τον παράνομο πορισμό περιουσιακού οφέλους από τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, σε οίκους ανοχής στην Αθήνα.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, από τα οποία το ένα είναι έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης, είχαν υπό τον έλεγχό τους και εκμεταλλεύονταν πλήθος οίκων ανοχής στην Αθήνα, τοποθετώντας μάλιστα διάφορους αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους», ως «μπροστινούς» στη μίσθωση των ακινήτων που λειτουργούσαν ως οίκοι ανοχής.

Άλλα μέλη της οργάνωσης ήταν επιφορτισμένα με την παραλαβή, μεταφορά και εγκατάσταση ευάλωτων γυναικών από χώρες του εξωτερικού, σε διαμερίσματα στην Αθήνα, καθώς και την κατακράτηση και έλεγχο - επιρροή των γυναικών αυτών, προκειμένου να μην έχουν ελευθερία κινήσεων και διαφύγουν από τον έλεγχο της οργάνωσης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, όπου μέλος της οργάνωσης με χρήση βίας και απειλών, προέβη στην αρπαγή γυναίκας και στην παράνομη κατακράτησή της σε διαμέρισμα της Αθήνας για έξι ημέρες. Εκεί, της χορήγησε εν αγνοία της άγνωστες ναρκωτικές ουσίες και προέβη σε γενετήσιες πράξεις, ενώ με τη χρήση απειλών προσπάθησε να την εξαναγκάσει να εκδίδεται για λογαριασμό του.

Επιπλέον, μέλη της οργάνωσης, φρόντιζαν – κατά περίπτωση για την εύρυθμη λειτουργία των οίκων ανοχής, προβαίνοντας στην γενετήσια εκμετάλλευση και στρατολόγηση ευάλωτων γυναικών, ενώ έτερο μέλος ήταν επιφορτισμένο με την τακτική επέμβαση στους μετρητές του ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχούσαν στους οίκους ανοχής, με σκοπό την καταγραφή μικρότερης κατανάλωσης ενέργειας και τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους.

Παράλληλα, μέλος της οργάνωσης και λογιστής, φρόντιζε για τις εικονικές μισθώσεις των οίκων ανοχής, προβαίνοντας στη σύναψη, τροποποίηση και λύση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και αποκρύπτοντας το πραγματικό καθεστώς εκμετάλλευσής τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε οίκους ανοχής, οικίες και κατάστημα- λογιστικό γραφείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 αυτοκίνητα,

αεροβόλο όπλο,

παραστατικά μεταφοράς χρημάτων,

πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κάμερες και καταγραφικά μηχανήματα,

πλήθος εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων αναφορικά με τις μισθώσεις ακινήτων και τη λειτουργία των οίκων ανοχής

σπασμένες πλαστικές σφραγίδες μετρητών ΔΕΗ

21.762 ευρώ.

Περαιτέρω, παρασχέθηκε προστασία και αρωγή σε συνολικά 24 αλλοδαπές γυναίκες, από τις οποίες, οι 20 εν δυνάμει θύματα εμπορίας ανθρώπων και 4 ως θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

