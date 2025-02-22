Σε ισχύ εξακολουθούν να είναι τα μέτρα σε Σαντορίνη και Αμοργό όπως αποφάσισαν οι επιτροπές που συνεδρίασαν το απόγευμα που εξέτασαν τα θέματα που αφορούν στην τρέχουσα σεισμική και την ηφαιστειακή δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Θήρας.

Παράλληλα αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025 σε Θήρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό. Ενδεχόμενο άνοιγμα των σχολείων σε ικανό χρόνο θα επανεξεταστεί στην επόμενη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη της Επιτροπής εξετάζουν να δώσουν «πράσινο φως» για το άνοιγμα των σχολείων την Τρίτη μετά την Καθαρά Δευτέρα, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα οι μαθητές, οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί καθώς πολλοί από αυτούς έχουν φύγει από το νησί.

Άλλωστε μετά και τις τελευταίες αυτοψίες στα 34 σχολεία του νησιού δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα στατικότητας από τις σεισμικές δονήσεις που χτυπούν τη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες μετά και τις αυτοψίες των μηχανικών του ΟΑΣΠ, μέχρι τέλος του μήνα θα πρέπει να παραδοθεί και η μελέτη για την αντιμετώπιση του κατολισθητικου κινδύνου στα πρανή της Σαντορίνης.

Τα έργα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα ώστε, μέσα στους επόμενους δύο μήνες να έχουν ολοκληρωθεί.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρου Καμπούρη, του Διοικητή Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγου Μιχαήλ Κλούβα καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών των Επιτροπών και την παρουσίαση και εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώνονται ομόφωνα τα ακόλουθα:

Η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου μεταξύ Θήρας και Αμοργού παρουσιάζει ύφεση, με 1.368 σεισμούς από την 1η Φεβρουαρίου έως σήμερα με μέγεθος άνω του 3.0 (και με μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος Μ 5.3).

Η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανύδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και εντάσσεται στο ευρύτερο γεωδυναμικό πλαίσιο της περιοχής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η δραστηριότητα αυτή οφείλεται σε συνδυασμό τεκτονικής και βαθύτερου μαγματισμού.

Η σεισμική δραστηριότητα εντός της καλδέρας παραμένει στα ίδια επίπεδα, ενώ παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης μείωση του ρυθμού της εδαφικής παραμόρφωσης, η οποία παρακολουθείται συνεχώς.

Τα δημόσια κτίρια, με βάση τους μέχρι τώρα ελέγχους, έχουν επιδείξει πολύ καλή συμπεριφορά στις σεισμικές φορτίσεις.

Οι Επιτροπές υπενθυμίζουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

Οι πολίτες θα πρέπει:

Να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων.

Να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών.

Να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους (βαριά επικρεμάμενα αντικείμενα, ψευδοροφές κλπ) και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).

Να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.

Να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025 σε Θήρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό. Ενδεχόμενο άνοιγμα των σχολείων σε ικανό χρόνο θα επανεξεταστεί στην επόμενη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου στις 18:00.

