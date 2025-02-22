Σε εξέλιξη είναι η κοινή συνεδρίαση των δύο Επιτροπών (της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ) για τη σεισμική δραστηριότητα στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Τα μέλη των Επιτροπών θα παρουσιάσουν και θα εξετάσουν τα μέχρι τώρα δεδομένα ώστε να επαναξιολογήσουν την κατάσταση στην περιοχή και να αποφασίσουν για την παράταση ή μη των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.