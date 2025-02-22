Συναγερμός έχει σημάνει στη Μεσσηνία μετά την απόδραση δύο κρατουμένων από τα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης το βράδυ της Παρασκευής.

Οι δύο άνδρες, που κατηγορούνται για κλοπές και διαρρήξεις, κατάφεραν να παραβιάσουν το παράθυρο του κελιού τους και να εξαφανιστούν, αφήνοντας πίσω τους πολλά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση.

Οι δραπέτες και το βαρύ παρελθόν τους

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το patrisnews αναζητούν έναν 23χρονο και έναν 28χρονο, οι οποίοι είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών, καθώς έχουν απασχολήσει επανειλημμένα για διαρρήξεις και κλοπές στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι κρατούνταν σε ένα από τα πιο ελεγχόμενα σημεία του τμήματος, βρήκαν τρόπο να διαφύγουν, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας.

Αστυνομικές έρευνες σε όλη την Πελοπόννησο

Από την πρώτη στιγμή, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν έρευνες στη Μεσσηνία και τους γειτονικούς νομούς, προσπαθώντας να εντοπίσουν τους δύο δραπέτες πριν προλάβουν να απομακρυνθούν.

Περιπολίες και έλεγχοι πραγματοποιούνται σε πιθανά σημεία όπου μπορεί να έχουν καταφύγει, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να είχαν συνεργούς που τους περίμεναν εκτός του κτιρίου.

Πώς κατάφεραν να αποδράσουν;

Η απόδραση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην αστυνομία, καθώς παραμένει άγνωστο πώς οι δύο άνδρες κατάφεραν να σπάσουν το παράθυρο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι δραπέτες είναι πιθανό να προσπαθήσουν να κρυφτούν ή ακόμα και να συνεχίσουν τη δράση τους.

