Σοκαριστικές είναι οι εικόνες με την πρωτοφανή σε αγριότητα επίθεση που δέχθηκε εργαζόμενος του δήμου Αθηναίων στα Πατήσια.

Το σοβαρό περιστατικό επίθεσης σε εργαζόμενο του Δήμου Αθηναίων εν ώρα εργασίας σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Ο εργαζόμενος δέχθηκε επίθεση με μπουνιές και κλωτσιές όταν είπε στον οδηγό διερχόμενου οχήματος να μην κάνει προσπέραση στο απορριμματοφόρο που είχε κάνει στάση για αποκομιδή.

Οι εργαζόμενοι της καθαριότητας, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο που εγκυμονούσε η ενέργεια, είπαν στον οδηγό να περιμένει καθώς ο χώρος ήταν ανεπαρκής για ασφαλή διέλευση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, η επίθεση συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών της 6ης Δημοτικής Κοινότητας στην Κυψέλη ένα ΙΧ όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρεις επιβάτες.

Ωστόσο, αντί να συμμορφωθούν, οι επιβάτες βγήκαν από το όχημα και άρχισαν να φωνάζουν, κλιμακώνοντας την ένταση της κατάστασης.

Μάλιστα, η λεκτική επίθεση μετατράπηκε άμεσα σε σωματική βία, με αποτέλεσμα να επιτεθούν με γροθιές και κλωτσιές σε έναν εργαζόμενο της Καθαριότητας.

«Το συμβάν αυτό έρχεται σε συνέχεια ενός πρόσφατου, εξίσου σοβαρού περιστατικού, όπου εργάτης της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τοξικομανή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να επιδείξουμε απόλυτο σεβασμό στο δύσκολο έργο των δημοτικών υπαλλήλων», τονίζει μεταξύ άλλων.

