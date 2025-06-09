Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στον περιβάλλοντα χώρο εκτός του Αεροδρομίου Σκιάθου, το πρωί της Δευτέρας.

Δύο νεαρές κοπέλες βρέθηκαν στη δίνη της τουρμπίνας αεροσκάφους που απογειωνόταν στις 10 το πρωί με αποτέλεσμα η μία να τραυματιστεί σοβαρά και να βρεθεί στην άσφαλτο.

Τυχερή στην ατυχία της η νεαρή Γερμανίδα δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τον Ιατρό του Κέντρου Υγείας ενώ συγχρόνως καταγγέλλουν στο Skiathoslife.gr ότι σε κλήση στις 10.09 στο ΕΚΑΒ, από το τηλεφωνικό κέντρο τους ενημέρωσαν πως δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο κάτι που έγινε μετά από 45` αλλά ήδη είχε ενημερωθεί και παραλάβει τη νεαρή κοπέλα σε ιδιωτικό Πολυϊατρείο.

"Ασπίδα προστασίας" στην άτυχη Γερμανίδα που παρασύρθηκε από τον αέρα του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος, έβαλαν φίλοι της και παρευρισκόμενοι αφού μετά από 10` υπήρξε νέα απογείωση.

