Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό επίθεσης σε εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων εν ώρα εργασίας σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Κυψέλη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Ο εργαζόμενος δέχθηκε επίθεση με μπουνιές και κλωτσιές όταν είπε στον οδηγό διερχόμενου οχήματος να μην κάνει προσπέραση στο απορριμματοφόρο που είχε κάνει στάση για αποκομιδή.

Οι εργαζόμενοι της καθαριότητας, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο που εγκυμονούσε η ενέργεια, είπαν στον οδηγό να περιμένει καθώς ο χώρος ήταν ανεπαρκής για ασφαλή διέλευση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, η επίθεση συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών της 6ης Δημοτικής Κοινότητας στην Κυψέλη ένα ΙΧ όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρεις επιβάτες.

Ωστόσο, αντί να συμμορφωθούν, οι επιβάτες βγήκαν από το όχημα και άρχισαν να φωνάζουν, κλιμακώνοντας την ένταση της κατάστασης.

Μάλιστα, η λεκτική επίθεση μετατράπηκε άμεσα σε σωματική βία, με αποτέλεσμα να επιτεθούν με γροθιές και κλωτσιές σε έναν εργαζόμενο της Καθαριότητας.

«Το συμβάν αυτό έρχεται σε συνέχεια ενός πρόσφατου, εξίσου σοβαρού περιστατικού, όπου εργάτης της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τοξικομανή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να επιδείξουμε απόλυτο σεβασμό στο δύσκολο έργο των δημοτικών υπαλλήλων», τονίζει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων:

Είναι επιτακτική ανάγκη να επιδείξουμε απόλυτο σεβασμό στο δύσκολο έργο των δημοτικών υπαλλήλων

Το Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Νιόβης στην Κυψέλη, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών της 6ης Δημοτικής Κοινότητας. Ένα ΙΧ όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρεις επιβάτες, επιχείρησε να προσπεράσει απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια της αποκομιδής.

Οι εργαζόμενοι της Καθαριότητας, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο που εγκυμονούσε η ενέργεια, υπέδειξαν στους επιβάτες να αναμείνουν, καθώς ο χώρος ήταν ανεπαρκής για ασφαλή διέλευση. Ωστόσο, αντί να συμμορφωθούν, οι επιβάτες βγήκαν από το όχημα και άρχισαν να φωνάζουν, κλιμακώνοντας την ένταση της κατάστασης. Δυστυχώς, η λεκτική επίθεση μετατράπηκε άμεσα σε σωματική βία, με αποτέλεσμα να επιτεθούν με γροθιές και κλωτσιές σε έναν εργαζόμενο της Καθαριότητας.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τις ιδιαίτερα δύσκολες και συχνά επικίνδυνες συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να εργαστούν οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων στον τομέα της Καθαριότητας. Πέρα από τις αντίξοες συνθήκες εργασίας, συχνά έρχονται αντιμέτωποι με απαράδεκτη συμπεριφορά και επιθέσεις, γεγονός που καθιστά το έργο τους ακόμα πιο επίπονο. Μάλιστα, το συμβάν αυτό έρχεται σε συνέχεια ενός πρόσφατου, εξίσου σοβαρού περιστατικού, όπου εργάτης της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τοξικομανή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Άμεσα κλήθηκε η αστυνομία, η οποία κατέγραψε το συμβάν, ενώ η Διεύθυνση Καθαριότητας μαζί με τη Νομική Υπηρεσία ξεκίνησε τις απαραίτητες διαδικασίες.

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια για να διατηρήσουν την πόλη μας καθαρή και λειτουργική. Είναι επιτακτική ανάγκη να επιδείξουμε απόλυτο σεβασμό στο δύσκολο έργο τους, να τηρούμε τους κανόνες που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και, εν τέλει, να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να κάνουμε την πόλη μας ένα καλύτερο μέρος για να ζούμε.

Ο σεβασμός στην εργασία τους και η τήρηση των κανόνων δεν είναι απλώς υποχρέωση, αλλά δείγμα πολιτισμού και συλλογικής ευθύνης.

Ο Δήμος Αθηναίων θα προασπίσει με κάθε νόμιμο μέσο την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων του, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως η βία δεν έχει καμία θέση στην πόλη μας».

