Τρόμος τα ξημερώματα στο ΚΑΤ, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στους χώρους του νοσοκομείου, διαπληκτίστηκε με ασθενή και, σύμφωνα με μαρτυρίες, τον απείλησε με όπλο.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν και συνέλαβαν δύο άνδρες, τον πρωταγωνιστή του επεισοδίου και ακόμη ένα άτομο, στον περιβάλλοντα χώρο του ΚΑΤ.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά τους εντοπίστηκε και δεύτερο όπλο ρέπλικα, γεμιστήρες και ένα μαχαίρι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.