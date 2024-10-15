Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί μία σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης μια ηλικιωμένης γυναίκας το απόγευμα της Κυριακής, στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Συγκεκριμένα, ένας 56χρονος Αλβανικής καταγωγής συνελήφθη και κατηγορείται ότι ασέλγησε σε βάρος της ηλικιωμένης γυναίκας με άνοια, μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 56χρονος είχε πρόσβαση στο σπίτι της ηλικιωμένης, καθώς τη φρόντιζε η σύζυγός του.

Ο άντρας μπήκε στη μονοκατοικία, πήγε στο υπνοδωμάτιο της και πραγματοποίησε ασελγείς πράξεις αλλά και χειρονομίες στην κατάκοιτη γυναίκα.

Για κακή του τύχη, ο γιος του θύματος είδε σε πραγματικό χρόνο τις γενετήσιες πράξεις του 56χρονου αλλοδαπού, στο κινητό του τηλέφωνο από κάμερα που είχε τοποθετήσει στο δωμάτιο της μητέρα του.

Αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία και κλιμάκιο της Ασφάλειας Λιβαδειάς εντόπισε τον 56χρονο και του πέρασε χειροπέδες.

Οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Λιβαδειάς, ο οποίος αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας και βλέποντας το οπτικό υλικό, αναβάθμισε τη δίωξη σε βιασμό, και την Πέμπτη ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί στον Ανακριτή Λιβαδειάς.

Παρουσία Εισαγγελέα, έγινε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν τα ρούχα που φορούσε την ώρα της σεξουαλικής επίθεσης, ενώ του κατάσχεσαν και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 56χρονος ομολόγησε τις πράξεις του, και κατέθεσε ότι έτσι του ήρθε στο μυαλό εκείνη τη στιγμή και έτσι έκανε, ενώ ζήτησε συγνώμη.

Αυτό που ερευνούν οι αστυνομικοί είναι αν είχε παρενοχλήσει και στο παρελθόν την 84χρονη γυναίκα.

