Δύο άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων στο πλαίσιο διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα την Κυριακή (13/10) στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα την Κυριακή (13/10) το βράδυ στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -2- ημεδαποί, ηλικίας 21 και 24 ετών.

Από το Τμήμα Ασφαλείας Καμινίων- Ν. Φαλήρου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί αντιμετώπισης βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Συγκεκριμένα, σε σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε εξωτερικά των θυρών, πριν την έναρξη του αγώνα, κατελήφθη ο 24χρονος να κατέχει κροτίδα, ενώ ο 21χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσω κλειστών κυκλωμάτων ασφαλείας του γηπέδου να χρησιμοποιεί συσκευή λέιζερ σε βάρος έτερων φιλάθλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

