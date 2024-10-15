Εσκεμμένα έγινε τελικά η παράσυρση του 62χρονου άνδρα χθες το απόγευμα της Δευτέρας στο χωριό Αμυγδαλέα λίγα χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρισας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, όπως φέρεται να ομολόγησε ο 26χρονος δράστης που τον παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και αναζητούνταν χθες το βράδυ από την αστυνομία, ενώ έπειτα παραδόθηκε μόνος του, προχώρησε εσκεμμένα στην παράσυρση του 62χρονου η οποία έγινε μπροστά σε συγχωριανούς τους, για εκδικητικούς λόγους.

Η αστυνομία και συγκεκριμένα το Αστυνομικό Τμήμα του Κιλελέρ διερευνά την υπόθεση.

Ο 62χρονος έχοντας τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση, όντας σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη Έλληνας στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος άλλου Έλληνα.

Ο δράστης παρέσυρε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τον καθισμένο παραπλεύρως του οδοστρώματος παθόντα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Συνελήφθη, χθες Δευτέρα το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κιλελέρ, ένας Έλληνας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος άλλου Έλληνα.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα της Δευτέρας, ο δράστης παρέσυρε με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε τον καθισμένο παραπλεύρως του οδοστρώματος παθόντα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ακολούθως, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας το όχημα στον χώρο, το οποίο κατασχέθηκε, ενώ λίγο αργότερα ενημέρωσε την Αστυνομία για το σημείο που βρίσκεται όπου και συνελήφθη.

Ο παθών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ.

