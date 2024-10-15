Δεκάδες ενήλικες, μεταξύ αυτών και νεαρά άτομα, βρέθηκαν ή μεταφέρθηκαν από χθες το βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Μπέα, πρόκειται για 43 πολίτες με ιογενή γαστρεντερίτιδα και σε δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε νοροϊός. Από αυτούς άλλοι έλαβαν εξιτήριο και άλλοι παρέμειναν για περαιτέρω νοσηλεία. Όλοι τους είναι από διάφορες περιοχές των Χανίων, 27 άτομα είναι ηλικίας από 18 έως 23 ετών, δώδεκα εκ των οποίων είναι φοιτητές. Οι υπόλοιποι νοσούντες είναι διαφόρων ηλικιών, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή ή η περιοχή πρώτης μόλυνσης και σύμφωνα με τον κ. Μπέα -όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ- ο ίδιος, ως νοσοκομείο θα λάβει μέτρα διότι ο συγκεκριμένος ιός είναι αρκετά μεταδοτικός -υπερμεταδοτικός, όπως τον χαρακτήρισε ο διοικητής του νοσοκομείου- όμως είναι θέμα που οι υγειονομικές αρχές θα εξετάσουν και θα ανακοινώσουν τα σχετικά που αφορούν στη δημόσια υγεία.

Για τους φοιτητές που είναι ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ο διοικητής είπε ότι ο ίδιος τους επισκέφθηκε, μίλησε μαζί τους και όπως του ανέφεραν, δεν είχαν επισκεφθεί τη λέσχη σίτισης.

Ο κ. Μπέας κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, τονίζοντας ότι δε χρειάζεται ούτε πανικός, ούτε ανησυχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

