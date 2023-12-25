Μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του Βασίλη Καρρά έκανε ο Χρήστος Δάντης.

Συυγκλονισμένος ο τραγουδιστής αποχαιρετά τον φίλο του με ενα βίντεο από το παρελθόν που τραγουδούν μαζί το ντουέτο τους Ά Ρε Μοναξιά και τα λόγια; «Βασίλη μου, καλέ μου φίλε, εγώ δεν θα γιορτάσω τα Χριστούγεννα φέτος. Θα τ αφιερώσω σε σένα γιατί ήσουν και θα είσαι Μεγάλος! Όχι μόνο Τραγουδιστής. Πατέρας κι αδελφός όλων μας. Πονάμε όλοι να ξέρεις. Όσοι σε γνωρίσαμε αλλά κι αυτοί που δε σε ξέρουν. Γιατί στα μάτια σου φαινόταν η καλοσύνη, η δοτικότητα, ο αλτρουισμός. Σ αγαπάω και θα σε τιμώ όσο ζω! Καλέ μου φίλε αντίο και θα ανταμώσουμε ξανά».

Πηγή: skai.gr

