Στο πλαίσιο των καθημερινών ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, ένας 50χρονος οδηγήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου προς εξακρίβωση των στοιχείων του, όπου διαπιστώθηκε πως σε βάρος του εκκρεμεί διεθνές ένταλμα της Interpol.

Σύμφωνα με το ένταλμα κατηγορείται για εμπορία ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών με ποινή 16 έτη και 3 μήνες, για εμπορία ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών με ποινή 10 έτη, για υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης με ποινή 2 έτη και έναν μήνα και για παραχάραξη επίσημων εγγράφων με ποινή δύο έτη.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

