Με μία ανάρτηση στα social media οι Πυξ Λαξ αποχαιρετούν τον Βασίλη Καρρά, με τον οποίο είχαν συνεργατεί στη μεγάλη επιτυχία «Αστη να λέει».

Ο μεγάλος λαικός τραγουδιστης πέθανε χθες, παραμονή Χριστουγέννων, σε ηλικία 70 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο πανελλήνιο.

« Τι να γράψουμε για αυτά τα τρομερά νέα μέσα στα Χριστούγεννα ; Ο πιο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής. Η πιο μεγάλη λαϊκή ψυχή. Μόνο όσοι τον έζησαν ξέρουν. Αλλά κι ο κόσμος που τον αγάπησε. Χωρίς αυτόν στην αρχή μας τίποτε δεν θα ήταν ίδιο. Χωρίς την γενναιοδωρία του και την βοήθεια του. Άλλαξε με την φωνή του τα πράγματα. Ξεπέρασε όρια. Διέλυσε τα μικρονοικα φράγματα» γράφει το συγκρότημα.

«Βασίλη ένα μεγάλο ευχαριστώ από μας τα φιλαράκια σου κι ένα καλό ταξίδι να έχεις αδελφέ μας.

Απ' τον Βορρά μέχρι τον Νότο θα σε θυμόμαστε και θα σε τραγουδάμε. Καλή αντάμωση με τον Μάνο (Ξυδούς) εκεί που θα πας και αν σκαρώσετε κανένα τραγουδάκι ακόμη, στείλτε το και προς τα κάτω γιατί είμαστε πολύ φτωχοί πια» αναφέρουν οι Πυξ Λαξ.

Η συνεργασία των Πυξ Λαξ με τον Βασίλη Καρρά στο τραγούδι του Μάνου Ξυδούς «Άστην να λέει» άφησε εποχή και εκτόξευσε την καριέρα του συγκροτήματος. Το τραγούδι αρχικά προοριζόταν για τον Στράτο Διονυσίου, αλλά ο θάνατος του εμβληματικού τραγουδιστή έβαλε τέλος στο σενάριο αυτό.

Έτσι, το πρότειναν στον Βασίλη Καρρά ο οποίος στηνα αρχή δεν ήθελε να το τραγουδήσει γιατί δεν ήταν ροκάς, αλλά λαϊκός τραγουδιστής, όπως είχε πει. Τελικά ο Βασίλης Καρράς πείστηκε και κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα πραγματοποιώντας την ηχογράφηση ξενυχτισμένος και υπό έναν όρο.

Στο στούντιο να τον περιμένει ένα ουίσκι. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις έξι λεπτά και κι έκανε γνωστούς τους Πυξ Λαξ στο ευρύ κοινό.

