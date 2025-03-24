Έμπνευση … αξίας 7,7 εκατ. ευρώ είχε ένας τυχερός παίκτης ΤΖΟΚΕΡ στην Κω, καθώς προέβλεψε σωστά όλους τους αριθμοί της χθεσινής κλήρωσης , με προσωπικές επιλογές .

Ο μεγάλος νικητής κατέθεσε το «χρυσό» δελτίο του στο κατάστημα ΟΠΑΠ της Αντιμάχειας και κέρδισε το έπαθλο της πρώτης κατηγορίας, ύψος 7.755.353,48 ευρώ, μετά από 21 σερί τζακπότ.

« Ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε . Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για εμάς, από το να αναδεικνύεται ένας υπερτυχερός στο κατάστημα μας. Είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται μια τόσο μεγάλη επιτυχία στο μαγαζί, στα 36 χρόνια ιδιοκτησίας μας. Ο νικητής επέλεξε προσωπικά τους αριθμούς του συμπληρώνοντας 22 στήλες με σύστημα, για 10 συνεχόμενες κληρώσεις. Δεν ξέρω το αν θα παρακολουθήσει τις επόμενες 9 βέβαια, καθώς η τύχη του χαμογέλασε με την πρώτη», τονίζει ο Γρηγόρης Καραναστάσης, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ.

«Από το πρωί δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε τα τηλέφωνα, τόσο στο πρακτορείο όσο και στο προσωπικό μου κινητό. Πιστεύω πως και τις επόμενες ημέρες όλο το νησί θα μιλάει για τον μεγάλο νικητή . Από την πλευρά μας , του ευχόμαστε να έχει πάντα την υγεία του και να διαχειριστεί το έπαθλο με σύνεση. Πιστεύω πως θα πραγματοποιήσει πολλά από τα όνειρα του και γιατί όχι να κάνει μόνιμα διακοπές », συμπληρώνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.