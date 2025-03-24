Λογαριασμός
Γιγαντιαία ελληνική σημαία σε πολυκατοικία στο Κερατσίνι, για την 25η Μαρτίου - Δείτε φωτογραφίες

Η σημαία έχει εμβαδόν 220 τετραγωνικών μέτρων και καλύπτει όλο το ύψος επταώροφης πολυκατοικίας

κερατσινι

Μία γιγαντιαία ελληνική σημαία τραβάει όλα τα βλέμματα στη Λεωφόρο Σαλαμίνος, στο Κερατσίνι, με αφορμή τον εορτασμό αύριο της 25ης Μαρτίου

Η σημαία έχει εμβαδόν 220 τετραγωνικών μέτρων και καλύπτει όλο το ύψος επταώροφης πολυκατοικίας. 

Η πρωτοβουλία ανήκει στον ιδιοκτήτη καταστήματος που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προχώρησε στην ανάρτηση της σημαίας. 

Δείτε φωτογραφίες: 

σημαια κερατσινι

σημαια κερατσινι

σημαια κερατσινι

Πηγή: skai.gr

TAGS: 25η Μαρτίου σημαία
