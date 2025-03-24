Μία γιγαντιαία ελληνική σημαία τραβάει όλα τα βλέμματα στη Λεωφόρο Σαλαμίνος, στο Κερατσίνι, με αφορμή τον εορτασμό αύριο της 25ης Μαρτίου.

Η σημαία έχει εμβαδόν 220 τετραγωνικών μέτρων και καλύπτει όλο το ύψος επταώροφης πολυκατοικίας.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον ιδιοκτήτη καταστήματος που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προχώρησε στην ανάρτηση της σημαίας.

