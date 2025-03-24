Της Έλενας Γαλάρη

Εκτός ιατροδικαστικής υπηρεσίας έθεσε ακόμη έναν ιατροδικαστή ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Πρόκειται για τον προϊστάμενο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου Θεόδωρο Νούσια, ο οποίος είχε καταθέσει κατά τη διάρκεια δίκης κατηγορούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση που διεξαγόταν στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, τα πρακτικά της δίκης διαβιβάστηκαν στην εισαγγελία έτσι ώστε ο ιατροδικαστής να ελεγχθεί για τέλεση αξιόποινης πράξης σε σχέση με την κατάθεσή του.

Πηγή: skai.gr

