Με μυρωδιές της κρητικής κουζίνας, θα γεμίσουν από σήμερα και έως 28/3, οι χώροι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) στην Βιέννη (Vienna International Center -V.IC.).

Πρόκειται για μια δράση με την πολύτιμη στήριξη της Ελληνικής πρεσβείας στην Αυστρία, που πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου «Κρήτη, Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026» που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική - Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ και τη συμμετοχή φορέων του νησιού.

Κατά τη διάρκεια αυτής της βδομάδας, έξι σεφ -μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης, θα παρουσιάσουν 35 χαρακτηριστικά πιάτα της γαστρονομικής κουλτούρας και του διατροφικού πολιτισμού της Κρήτης, προφέροντας καθημερινά 2.000 γεύματα προς τα στελέχη και τους διπλωμάτες του Ο.Η.Ε. Παράλληλα, στα πλαίσια αυτής της ενέργειας, θα προβάλλεται ο τουρισμός και ο πολιτισμός της Κρήτης, σε ειδικούς χώρους.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του για το θέμα, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, χαρακτήρισε αυτή την ενέργεια ως μια μεγάλη προσπάθεια, που είναι ενταγμένη συνολικά στο πλαίσιο δράσεων για την «Κρήτη, Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026» και με στόχο την προώθηση της κρητικής κουζίνας και των κρητικών προϊόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

