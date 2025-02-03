Για «προσεισμική ακολουθία» κάνει λόγο ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης αναφερόμενος στους αλλεπάλληλους σεισμούς που σημειώνονται τα τελευταία 24ωρα σε Σαντορίνη, Ανάφη και Αμοργό.



Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook λόγω των σεισμών οι κάτοικοι της Σαντορίνης και των γειτονικών νησιών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο με τα παλαιά κτίρια όσο και με την περίπτωση που εν τέλει το ρήγμα δώσει πιο δυνατό σεισμό και προκληθεί τσουνάμι.



«Η πολιτεία πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα» αναφέρει ακόμα ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δίνοντας οδηγίες στους πολίτες για το πώς θα αντιδράσουν πώς και μετά τον σεισμό, καθώς και σε περίπτωση τσουνάμι.



Η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη αναλυτικά



Το φαινόμενο συνεχίζεται ποιο έντονα και κατά μεγάλη πιθανότητα έχουμε μια ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.



Η πολιτεία πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα και να ΜΗ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ότι έστειλε σκηνές (δήθεν για να μένει η ΕΜΑΚ), σκύλους, ειδικούς διασώστες ειδικούς γιατρούς κλπ.



Σε καμμία χώρα αυτά δεν γίνονται φανερά γιατί τρομοκρατείται ο κόσμος.



Το «σηκώνουν» πολύ το σοβαρό αυτό θέμα (μήπως για να καλύψουν κάτι άλλο που πρόσφατα προκάλεσε την παλλαϊκή οργή;) ας μην ρίχνουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου.



Από την άλλη υπάρχουν επίσημα πορίσματα ότι το πολύ να κάνει 5-5,5 Ρίχτερ που δεν θα επηρεάσουν το νησί! Πριν λίγο είχαμε δυο 4,9 όπως και 5,1!! Δεν ισχύουν αυτά αν λάβει κανείς υπ όψιν τις διαστάσεις και το ιστορικό των ρηγμάτων. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και όχι για ξενοδοχειακά συμφέροντα…



Αποφάσισα από χθες να μην ακολουθήσω το γαϊτανάκι της μαϊντανοποίησης (παρά τα άπειρα καλέσματα που είχα από τα ΜΜΕ και τα ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνουν) αλλά δεν θέλω να βλέπω τον κάθε αναρμόδιο να εκφέρει προσωπικές απόψεις για το ένα λεπτό δημοσιότητας.



Υπάρχουν υπεύθυνοι φορείς που θα έπρεπε να καλούνται με τους εκπροσώπους τους.



Στο διά ταύτα:

Όσων τα σπίτια είναι στατικώς προβληματικά είτε λόγω κατασκευής ή λόγο θέσης (πχ είναι σε ασταθή πρανή) ας τα αποφύγουν οι κάτοικοι. Αυτό ισχύει και για τα γειτονικά νησιά. Ορθώς ο Δήμος όρισε χώρους καταφυγής τους ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ οι κάτοικοι. Όπως ανέφερα ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ για την περίπτωση τσουνάμι. ΚΑΙ ΕΔΩ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ στη περίπτωση τσουνάμι. Το τι θα πρέπει να κάνουν στη περίπτωση αυτή το ανέφερα σε προηγούμενες αναρτήσεις μου. Να εφαρμόσουν οπωσδήποτε τα γνωστά μέτρα ελάττωσης της σεισμικής διακινδύνευσης. Να αποκλειστούν οι περιοχές γύρω και κάτω από τα ασταθή πρανή.



Φυσικά ΚΑΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΜΠΕΙΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ η οποία απαρτίζεται από διεθνούς κύρους έμπειρους επιστήμονες.



Σχετικά με το αν η δράση έχει σχέση με το ηφαίστειο ένα έχω να πω. Μήπως έχει; Όταν ανεβαίνει το μάγμα και αυξάνει τις τάσεις στις ρηξιγενείς περιοχές ενεργοποιούνται κάποια τοπικά ρήγματα τα οποία μετά με το φαινόμενο ντόμινο ενεργοποιούν άλλα; Διαβάσατε τις χθεσινές απόψεις ξένων σεισμολόγων.Πάντως τα ηφαίστεια είναι ενεργά και ας τα θέλουν κάποιοι κοιμισμένα…



ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΣΤΩ!



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ



Προστασία από Σεισμούς



Μέσα στο σπίτι

Στερεώστε γερά στους τοίχους τα ράφια και τις βιβλιοθήκες. Απομακρύνετε από τις πόρτες τα ψηλά έπιπλα που μπορούν να ανατραπούν και να εμποδίσουν την έξοδο.

Βιδώστε καλά στους τοίχους το θερμοσίφωνα και τις δεξαμενές καυσίμων και νερού.

Τοποθετείστε τα βαριά αντικείμενα στα χαμηλότερα ράφια.

Απομακρύνετε τα βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες.

Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα και τους ανεμιστήρες οροφής.

Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτού:

- κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια.

- μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες.

- μακριά από εξωτερικούς τοίχους.

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Ενημερώστε τα μέλη της οικογένειας για το πώς κλείνουν οι γενικοί διακόπτες ηλεκτρικού, νερού και φυσικού αερίου και για τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (112, 199, 166, 100 κ.λπ.)

Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό και βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών.

Έξω από το σπίτι:

Επιλέξτε ένα ασφαλή χώρο συνάντησης μετά το σεισμό ο οποίος να βρίσκεται:

- μακριά από κτίρια και δέντρα

- μακριά από τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια.



ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣ



Αν είστε μέσα στο σπίτι

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.

Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του.

Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν.

Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι.

Μην βγείτε στο μπαλκόνι.

Αν είστε σε ψηλό κτίριο

Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα:

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.

Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση.

Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.

Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο

Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια.

Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο

Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία.

Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις.



ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ



Αν είστε μέσα στο σπίτι

Προετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς.

Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς τραυματισμούς.

Αν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι μην τους μετακινείτε.

Εκκενώστε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο (μην χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα), αφού πρώτα κλείσετε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού.

Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο.

Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρχών και μην δίνετε σημασία σε φημολογίες.

Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητό σας ώστε να μην γίνετε εμπόδιο στο έργο των συνεργείων διάσωσης.

Xρησιμοποιείστε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προκαλείται υπερφόρτωση των τηλεφωνικών δικτύων.

Αποφύγετε να μπείτε στο σπίτι σας αν βλέπετε βλάβες, κομμένα καλώδια, διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου.



ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ ΣΕ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΥΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΤΣΟΥΝΑΜΙ)



Αν βρίσκεστε σε περιοχή παραθαλάσσια με χαμηλό υψόμετρο

Παρότι δεν προκαλούν τσουνάμι όλοι οι σεισμοί μείνετε σε εγρήγορση.

Παρατηρείστε αν υπάρχει σημαντική αύξηση ή πτώση της στάθμης του ύδατος, γεγονός που αποτελεί φυσική προειδοποίηση. �• Απομακρυνθείτε από τη θάλασσα και κατευθυνθείτε σε περιοχές της ενδοχώρας με μεγαλύτερο υψόμετρο. Ένα τσουνάμι μικρού μεγέθους σε ένα σημείο της ακτής μπορεί να μεταβληθεί σε μεγάλο τσουνάμι, σε απόσταση χιλιομέτρων.

Μείνετε μακριά από την ακτή. Το τσουνάμι δεν αποτελείται μόνο από ένα μόνο κύμα αλλά από μια σειρά από κύματα οπότε επιστρέψτε μόνο αφού ενημερωθείτε από τις αρμόδιες αρχές ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.

Μην πλησιάζετε τις ακτές για να παρακολουθήσετε ένα επερχόμενο τσουνάμι. Όταν το δείτε ίσως είναι αργά για να το αποφύγετε.



