Την ανησυχία του για το ηφαίστειο της Σαντορίνης εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Κωνσταντίνος Συνολάκης, ενώ η σεισμική ακολουθία στο νησί συνεχίζεται.

«Δεν αποκλείεται μικρή έκρηξη καθώς ανεβαίνει το μάγμα προς την επιφάνεια» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αυτή είναι ίσως η στιγμή, είναι εκεί κάτω ο ΟΑΣΠ, να γίνει έλεγχος στα σπίτια για να δούμε, ειδικά αυτά τα οποία είναι πάνω στην καλντέρα, πώς είναι κατασκευασμένα», όπως ανέφερε ο κ. Συνολάκης. «Είναι πάρα πολύ καλή αυτή πρωτοβουλία η οποία πάρθηκε να αδειάσουν οι πισίνες γιατί κρατάνε πάρα πολύ νερό. Συνήθως οι πισίνες δεν έχουν την ίδια θεμελίωση όπως έχουν τα σπίτια, άρα πολύ εύκολα μπορεί να φύγει μια πισίνα μαζί με το νερό και να παρασύρει και άλλες κατασκευές».

Εξηγώντας πώς δημιουργούνται οι σεισμοί και περιγράφοντας τι μπορεί να συμβεί με το ηφαίστειο, ο κ. Συνολάκης υπογράμμισε:

«Το θέμα μας είναι το εξής για το οποίο δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Το μάγμα, όπως έγινε το 2011 που ανέβηκε μέχρι την επιφάνεια, θα φτάσει ως την επιφάνεια οπότε θα βγει προς τα έξω και θα κάνει έκρηξη ή θα σταματήσει; Το 2011 κράτησε η σεισμική δραστηριότητα περίπου έναν χρόνο. Αυτή, η τωρινή, φαίνεται ότι είναι πιο έντονη η δραστηριότητα από ήταν τότε».

«Κατά πάσα πιθανότητα, αν φτάσει ως την επιφάνεια, δεν πρόκειται να έχουμε μία μεγάλη έκρηξη όπως ήταν η μινωική. Θα έχουμε μια έκρηξη σαν και αυτήν, αυτό είναι εικασία, σαν τις εκρήξεις του ’50 ή του 1922. Η Σαντορίνη κάνει μικρές εκρήξεις, ιστορικά, κάθε περίπου 50 χρόνια κατά μέσο και κάνει μεγάλες εκρήξεις κάθε 10.000 – 15.000», κατέληξε.

