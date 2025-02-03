Εξαιρετικά σοβαρή, σύμφωνα με τα επιστημονικά μοντέλα, χαρακτήρισε την έντονη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Σαντορίνη, ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ Μανώλης Σκορδίλης, καθώς, όπως ανέφερε, έχει εκδηλωθεί σε χώρο όπου κατά το παρελθόν έχουν γίνει σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ, με ενδεικτικό παράδειγμα τον σεισμό 7,3 Ρίχτερ στις 9 Ιουλίου το 1956.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο κ. Σκορδίλης σημείωσε ότι προφανώς υπάρχει ανησυχία από τους πολίτες καθώς είναι εκατοντάδες οι δονήσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία δυο εικοσιτετράωρα στην περιοχή. «Φαίνεται ότι έχει διεγερθεί ένα σεισμικό ρήγμα και είναι αρκετά μεγάλο και μπορεί να δώσει σεισμό πάνω από 6 Ρίχτερ.

Τώρα, η δραστηριότητα είναι επίμονη εδώ και δύο μέρες και πολύ έντονη· έχουμε πολλούς σεισμούς πάνω από 4 Ρίχτερ και παρεμφερών μεγεθών και έχει χαρακτηριστικά σμηνοσειράς- σμηνοακολουθίας, αλλά το ανησυχητικό είναι ότι είναι μεγάλος ο χώρος που διεγέρθηκε και έχει μια ιστορία μεγάλων σεισμών του παρελθόντος» ανέφερε ο καθηγητής σεισμολογίας.

Ο κ. Σκορδίλης σημείωσε ακόμη ότι οι σεισμολόγοι, στην περίπτωση της Σαντορίνης δεν μπορούν να πουν, όπως άλλες φορές και σε άλλες περιπτώσεις, ότι το πιθανότερο είναι να μην υπάρχει δυσμενής εξέλιξη και να είναι κάποιος από τους σεισμούς που έχουν εκδηλωθεί μέχρι τώρα ο κύριος σεισμός.

«Δεν έχουμε κάποιο κύριο σεισμό αυτή τη στιγμή, έχουμε μια διέγερση σε μια σχετικά μεγάλη περιοχή με κακό ιστορικό και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί» επισήμανε.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η σεισμική ακολουθία δεν συνδέεται με το ηφαίστειο του νησιού, ενώ δεν απέκλεισε την πρόκληση τσουνάμι σε περίπτωση σεισμού μεγάλης έντασης. «Δεν συνδέεται με το ηφαίστειο η σεισμική ακολουθία. Το ηφαίστειο είναι μέσα στην Καλδέρα. Τώρα μιλάμε για τεκτονικούς σεισμούς, που εκδηλώνονται πάνω σε ένα γνωστό ενεργό ρήγμα. Δεν υπάρχει ένδειξη, ούτε κάποιο γεγονός να πιστοποιήσει σύνδεση των δύο. Από την άλλη, αν τυχόν εκδηλωθεί σεισμός υποθαλάσσιος πάνω από 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, τότε υπάρχει πιθανότητα για τσουνάμι. Μην ξεχνάμε ότι ο τελευταίος σεισμός που έγινε σε αυτό το ρήγμα ήταν το 1956 μέγεθος 7,3 και είχε δημιουργήσει τεράστιο τσουνάμι» κατέληξε ο κ. Σκορδίλης.

