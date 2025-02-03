Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε ανάρτηση για τη σεισμική δραστηριότητα που σημειώνεται στη Σαντορίνη.

Ο σεισμολόγος σημειώνει ότι οι σεισμοί μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού της τάξεως 4.7 και 4.9 Ρίχτερ επαληθεύουν «την προχθεσινή εκτίμησή μου ότι βρισκόμαστε σε έντονη προσεισμική ακολουθία. Τέτοιες ακολουθίες μπορεί να κρατήσουν μέχρι και περίπου 4 μήνες (π.χ. Αρκαλοχώρι, 2021). Δε θα μπω στον πειρασμό να πω μέγεθος αναμενόμενου κύριου σεισμού. Θα το κάνω μόνο όταν θα μπορώ να βασίσω επιστημονικά μια τέτοια εκτίμηση. Τα περί ηφαιστειακής δράσης είναι αβάσιμα».

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

