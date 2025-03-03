Τροχαίο στην Αλίμου- Κατεχάκη: 5 τραυματίες- Αναφορές για νεκρούς

Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λεωφόρο Κατεχάκη.

Το δυστύχημα έγινε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Πίνδου και Κατεχάκη, όπου συγκρούστηκαν τέσσερα οχήματα -τρία ΙΧ και ένα ταξί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο σκοτώθηκαν τρία μέλη της ίδιας οικογένειας: πατέρας, μητέρα και γιος. Η μητέρα ήταν 83 ετών και ο πατέρας 91 ενώ ο γιος 56 ετών ο οποίος ήταν και ο οδηγός στο όχημα, κατά τις πληροφορίες αυτές.

Σε εικόνες από το σημείο αποτυπώνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς φαίνονται τα οχήματα να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την καραμπόλα.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού για την ανάσυρσή τους

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν αρχικά μία γυναίκα και ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ απεγκλωβίστηκε ακόμη ένας άνδρας, βαριά τραυματισμένος ο οποίος και κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρεις ακόμη άνθρωποι. Όλοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και διασώστες για την επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών. Συγκεκριμένα επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ εξαιτίας του τροχαίου υπήρξε κυκλοφοριακή δυσχέρεια από το ύψος της Οδού Πίνδου στο ρεύμα προς Μεσογείων.

​​«Δεν γίνεται να το περιγράψεις αυτό»

Τις πρώτες εικόνες που αντίκρισαν αμέσως μετά το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα, με τον τραγικό απολογισμό των τριών νεκρών, στην Κατεχάκη περιέγραψαν πυροσβέστες και αυτόπτες μάρτυρες.

«Περί ώρα 16.01 κλήθηκε η υπηρεσία μας να έρθουμε για σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη συμβολή των οδών Κανελλοπούλου (Κατεχάκη) και Πίνδου, εδώ στη γωνία, με πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα» δήλωσε ο Αλέξανδρος Μεσημέρτσης, διοικητής του 4ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών. Όπως εξήγησε, «η έξοδος (σ.σ. τα πρώτα οχήματα που σπεύδουν σε ένα συμβάν) ήρθε πάρα πολύ γρήγορα στο συμβάν και διαπίστωσε τέσσερα εμπλεκόμενα οχήματα στο τροχαίο με τρεις εγκλωβισμένους ανθρώπους μέσα σε ένα Toyota Starlet, εκ των οποίων δύο ήταν χωρίς τις αισθήσεις τους και ένας πολύ σοβαρά τραυματισμένος. Και οι τρεις διεκομίσθησαν στο "Γεννηματάς" για τα περαιτέρω. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία» προσέθεσε ο κ. Μεσημέρτσης.

Μια κοπέλα που ήταν στο σημείο τόνισε ότι «είδαμε τα τρία αμάξια. Το μαύρο ήταν πιο μπροστά απ' όλα, στη μέση το ταξί και πιο πίσω το άσπρο. Είδαμε ότι μάλλον οι άνθρωποι είχαν πεθάνει» υπογράμμισε, με τον φίλο της να σημειώνει ότι «δεν υπάρχουν λόγια, δε γίνεται να το περιγράψεις αυτό». Ο ίδιος νεαρός σημείωσε ότι οι πρώτες εικόνες ήταν πολύ σκληρές και πως ήταν φανερό από τις θέσεις των σωμάτων τους ότι πιθανότατα και οι τρεις είχαν χάσει τις ζωές τους.

